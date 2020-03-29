У Чернігівській області з'явилася ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус, - Прокопенко

Фото: Андрій Пркопенко (cg.gov.ua)

Очікується, що повноцінно лабораторія запрацює на початку наступного тижня

У Чернігівській обласний лабораторний центр при Міністерстві охорони здоров'я України надійшло сучасне лабораторне обладнання для проведення діагностики коронавірусної інфекції на основі полімеразної ланцюгової реакції. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Чернігівської обласної міської адміністрації (ОДА) Андрій Прокопенко.

Як повідомив голова ОДА, в лабораторному центрі вже проведено налаштування та тестові дослідження, які показали, що обладнання працює коректно. Результати будуть направлятись в Київ.

Очікується, що повноцінно лабораторія запрацює на початку наступного тижня.

Кошти на придбання були зібрані за один день. Перший внесок зробив Андрій Прокопенко, перерахувавши в повному обсязі свою місячну зарплату - 45 000 гривень.

Ініціативу також підтримали - АТ "Слов'янські шпалери - КФТП", ТОВ "Український аграрний холдинг", ТОВ "Індустріальна молочна компанія", Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко та депутат обласної ради Валерій Куліч.

Також повідомляється, що до лабораторного обладнання докупили необхідне обладнання, стерильні бокси та центрифуги.

Також за словами голови Чернігівської ОДА, за останній тиждень коштом бюджету та благодійного збору грошей придбано ще шість апаратів штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, на цьому тижні від держави Чернігівська область отримала 1800 ПЛР-тестів. Як зазначив директор Чернігівського обласного лабораторного центру Ніколою Донець, за один раз досліджується 12 біоматеріалів. При необхідності лабораторія буде працювати в три зміни, і за добу можуть досліджувати 36 зразків. ПЛР-тестування для жителів області безкоштовне.

Як повідомляло РБК-Україна, ПЛР-тест ввечері 27 березня підтвердив перший випадок коронавірусу в Чернігівській області.

Всього кількість випадків коронавірусу в Україні зросла до 418. За даними Центру громадського здоров'я, за минулу добу було підтверджено 109 нових випадків зараження, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже 5 людям.