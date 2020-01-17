ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернігівській області поліцейський отримав 5 років в'язниці за хабар

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 15:33
У Чернігівській області поліцейський отримав 5 років в'язниці за хабар
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

Він вимагав хабар за непритягнення до відповідальності винного у ДТП з постраждалими

У Чернігівській області засуджений слідчий Національної поліції, який вимагав та отримав хабар від фігуранта кримінальної справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Як повідомляється, у 2018 році слідчий вимагав гроші від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за фактом дорожньо-транспортної пригоди, де є потерпілі.

"Деснянський районний суд Чернігова визнав слідчого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у вигляді 5 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на два роки", - йдеться в повідомленні

Апеляційний суд залишив рішення суду без змін Вирок уже набрав чинності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки", який планував теракти в метро і на автовокзалах.

Також РБК-Україна писало, що в Полтавській області вкрали 30 млн гривень держкоштів на ремонтах соціальної сфери. Чиновники організували корупційну схему виведення державних грошей в тінь.

СБУ затримала бойовика "ЛНР", який планував теракти в Харкові Депутатам в Донецькій області оголосили про підозру у справі псевдореферендуму 2014 року
Новини України Служба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся