В Черниговской области у местного жителя обнаружили арсенал боеприпасов

Фото: оружие, найденное у пенсионера (npu.gov.ua)

В частности, полиция нашла боевой автомат Калашникова и пятизарядную автоматическую винтовку

У жителя Сосницкого района Черниговской области нашли арсенал автоматического оружия и более двухсот патронов различных калибров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Как отмечается, полицейские вышли на след человека, который планировал спрятать на чердаке до "лучших времен" маленький домашний арсенал.

Он объяснил свои действия тем, что в тихой деревне на краю области никто не заинтересуется обычным пенсионером, который ничем не занимается. Однако, участковые офицеры полиции вместе с оперативниками установили, что в селе есть владелец автоматической винтовки и он желает испытать свой обрез, но пока нет подходящего случая.

Полиция провела обыск в доме мужчины и нашла на чердаке аккуратно сложеный боевой автомат Калашникова АКС-74У и пятизарядную автоматическую винтовку. Кроме того, полицейские обнаружили еще более двухсот обычных и специальных патронов к автомату и автоматической винтовке, и еще пять магазинов к автомату и пулемету.

Фото: найденные оружие и боеприпасы (npu.gov.ua)

Изъятое оружие и боеприпасы направили на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование, которое должно установить происхождение оружия.

Напомним, в харьковском метро полиция задержала военнослужащего, который вез с собой в рюкзаке гранатомет, гранаты и электродетонатор.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция Донецкой области за 10 месяцев 2018 блокировала 110 попыток перевозки оружия в мирных регионов.