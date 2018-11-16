У Чернігівській області у місцевого жителя виявили арсенал боєприпасів

Фото: зброя, знайдена у пенсіонера (npu.gov.ua)

Зокрема, поліція знайшла бойовий автомат Калашникова та п’ятизарядну автоматичну рушницю

У жителя Сосницького району Чернігівської області знайшли арсенал автоматичної зброї та понад двісті набоїв різних калібрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Головного управління Національної поліції Чернігівської області.

Як зазначається, поліцейські вийшли на слід чоловіка, який планував притримати на горищі до "кращих часів" маленький домашній арсенал.

Він пояснив свої дії тим, що у тихому селі на краю області ніхто не зацікавиться особою звичайного пенсіонера, який нічим не займається. Натомість дільничні офіцери поліції разом з оперативниками встановили, що в селі є власник автоматичної рушниці і він має бажання випробувати свій обріз, але поки немає слушної нагоди.

Поліція провела обшук у помешканні чоловік та знайшла на горищі акуратно складені бойовий автомат Калашникова АКС-74У та п’ятизарядну автоматичну рушницю. Крім того, поліцейські виявили ще більше двохсот звичайних і спеціальних набоїв до автомата та автоматичної рушниці, ы ще п’ять магазинів до автомата і кулемета.

Фото: знайдені зброя та боєприпаси (npu.gov.ua)

Вилучену зброю та боєприпаси направили на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування, яке має встановити походження зброї.

Нагадаємо, у харківському метро поліція затримала військовослужбовця, який віз із собою в рюкзаку гранатомет, гранати та електродетонатор.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція Донецької області за 10 місяців 2018 року блокувала 110 спроб перевезення зброї до мирних регіонів.