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В Черниговской области открыли новую сельскую амбулаторию

Автор: РБК-Украина

В Черниговской области в рамках президентской программы "Большая стройка" открылась новая сельская амбулатория.

Об этом сообщается на сайте Черниговской ОГА.

Амбулатория сможет принимать до 80 пациентов за смену и проводить оперативные обследования путем оснащения необходимым медицинским оборудованием.

"В амбулатории создали комфортные условия как для медработников, так и для пациентов. Есть кабинеты семейных врачей, палата дневного стационара, манипуляционная комната, кабинет прививок", - сообщила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко.

Сообщается также, что в своем распоряжении Ивановская амбулатория имеет два автомобиля. В здании установлены современная компьютерная техника и медицинское оборудование: электрокардиографический аппарат, кислородные концентраторы, анализаторы крови и мочи, глюкометры и др.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году во всех регионах Украины будет реконструировано и построено 177 приемных больничных отделений. Они также будут оснащены современным диагностическим оборудованием.

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Новости Украины ЧерниговбольницаБольшая стройка
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