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У Чернігівській області відкрили нову сільську амбулаторію

Автор: РБК-Україна

У Чернігівській області в рамках президентської програми "Велике будівництво" відкрилася нова сільська амбулаторія.

Про це повідомляється на сайті Чернігівської ОДА.

Амбулаторія зможе приймати до 80 пацієнтів за зміну і проводити оперативні обстеження шляхом оснащення необхідним медичним обладнанням.

"В амбулаторії створили комфортні умови як для медпрацівників, так і для пацієнтів. Є кабінети сімейних лікарів, палата денного стаціонару, маніпуляційна кімната, кабінет щеплень", - повідомила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко.

Повідомляється також, що у своєму розпорядженні Іванівська амбулаторія має два автомобілі. У приміщенні встановлені сучасна комп'ютерна техніка та медичне обладнання: електрокардіографічний апарат, кисневі концентратори, аналізатори крові і сечі, глюкометри тощо.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році у всіх регіонах України буде реконструйовано і побудовано 177 приймальних лікарняних відділень. Вони також будуть оснащені сучасним діагностичним обладнанням.

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Новини України ЧернігівбольницаВелике будівництво
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