В Черниговской области открыли новую сельскую амбулаторию

В Черниговской области в рамках президентской программы "Большая стройка" открылась новая сельская амбулатория.

Об этом сообщается на сайте Черниговской ОГА.

Амбулатория сможет принимать до 80 пациентов за смену и проводить оперативные обследования путем оснащения необходимым медицинским оборудованием.

"В амбулатории создали комфортные условия как для медработников, так и для пациентов. Есть кабинеты семейных врачей, палата дневного стационара, манипуляционная комната, кабинет прививок", - сообщила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко.

Сообщается также, что в своем распоряжении Ивановская амбулатория имеет два автомобиля. В здании установлены современная компьютерная техника и медицинское оборудование: электрокардиографический аппарат, кислородные концентраторы, анализаторы крови и мочи, глюкометры и др.