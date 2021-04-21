У Чернігівській області відкрили нову сільську амбулаторію
У Чернігівській області в рамках президентської програми "Велике будівництво" відкрилася нова сільська амбулаторія.
Про це повідомляється на сайті Чернігівської ОДА.
Амбулаторія зможе приймати до 80 пацієнтів за зміну і проводити оперативні обстеження шляхом оснащення необхідним медичним обладнанням.
"В амбулаторії створили комфортні умови як для медпрацівників, так і для пацієнтів. Є кабінети сімейних лікарів, палата денного стаціонару, маніпуляційна кімната, кабінет щеплень", - повідомила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко.
Повідомляється також, що у своєму розпорядженні Іванівська амбулаторія має два автомобілі. У приміщенні встановлені сучасна комп'ютерна техніка та медичне обладнання: електрокардіографічний апарат, кисневі концентратори, аналізатори крові і сечі, глюкометри тощо.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році у всіх регіонах України буде реконструйовано і побудовано 177 приймальних лікарняних відділень. Вони також будуть оснащені сучасним діагностичним обладнанням.