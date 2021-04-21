ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернігівській області відкрили нову сільську амбулаторію

Новость на русском → Чернігів, Середа 21 квітня 2021 09:08
У Чернігівській області відкрили нову сільську амбулаторію Фото: у селі Чернігівської області відкрили нову амбулаторію
Автор: РБК-Україна

У Чернігівській області в рамках президентської програми "Велике будівництво" відкрилася нова сільська амбулаторія.

Про це повідомляється на сайті Чернігівської ОДА.

Амбулаторія зможе приймати до 80 пацієнтів за зміну і проводити оперативні обстеження шляхом оснащення необхідним медичним обладнанням.

"В амбулаторії створили комфортні умови як для медпрацівників, так і для пацієнтів. Є кабінети сімейних лікарів, палата денного стаціонару, маніпуляційна кімната, кабінет щеплень", - повідомила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко.

Повідомляється також, що у своєму розпорядженні Іванівська амбулаторія має два автомобілі. У приміщенні встановлені сучасна комп'ютерна техніка та медичне обладнання: електрокардіографічний апарат, кисневі концентратори, аналізатори крові і сечі, глюкометри тощо.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році у всіх регіонах України буде реконструйовано і побудовано 177 приймальних лікарняних відділень. Вони також будуть оснащені сучасним діагностичним обладнанням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Медицина Чернігів больница Велике будівництво
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження
COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"