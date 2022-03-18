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В Черниговской области из-за обстрелов за сутки возникли 19 пожаров. Спасены 59 человек

Фото: в Черниговской области за сутки потушили 19 пожаров (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

В Черниговской области за минувшие сутки возникло 20 пожаров, из них 19 - из-за обстрелов оккупантами. Спасатели эвакуировали 59 человек, среди них 10 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Отмечается, что под обстрелы российских оккупантов в Черниговской области попали 4 объекта инфраструктуры, 14 жилых секторов и другой объект.

"Всего с начала войны ликвидировано 273 пожара, из них из-за обстрелов 214. Спасено 59 человек, из них 10 детей. За сутки спасатели 2 раза приобщались к работам по разбору разрушенных зданий", - говорится в сообщении.

Кроме того, пиротехники за сутки совершили 6 выездов для обезвреживания боеприпасов, которые не разорвались.

Напомним, что в Харькове до сих пор пылает рынок "Барабашово". Пожар продолжается уже более 17 часов. Горят торговые павильоны и частично повреждены два жилых дома.

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