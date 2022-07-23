ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чернігівській області виявили схрон з російською зброєю

Новость на русском →
Чернігів, Субота 23 липня 2022 18:16
У Чернігівській області виявили схрон з російською зброєю Фото: у Чернігівській області знайшли схрон російської зброї (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники у Чернігівській області виявили схрон зі зброєю, яка належала російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

У Чернігівській області силовики та військові проводять контрдиверсійні заходи, під час яких було виявлену схованку зі зброєю російської армії.

Вибухотехніки після обстеження території вилучили 100 набоїв калібром 7,62 мм та цинк з набоями, одну ручну протитанкову гранату РПГ-18, три гранати Ф-1 без запалу, одну гранату РГД-5 без запалу, чотири запали УЗРГМ, дві протитанкові міни, а також три постріли до РПГ-7.

Вказану зброю передали українським захисникам.

У Чернігівській області виявили схрон з російською зброєю

Фото: прикордонники виявили схрон зброї у Чернігівській області (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, окупанти майже щоденно обстрілюють прикордонні території Чернігівської області, використовуючи артилерію та міномети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область Государственная пограничная служба
NEWS
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років