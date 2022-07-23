У Чернігівській області виявили схрон з російською зброєю
Прикордонники у Чернігівській області виявили схрон зі зброєю, яка належала російським окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
У Чернігівській області силовики та військові проводять контрдиверсійні заходи, під час яких було виявлену схованку зі зброєю російської армії.
Вибухотехніки після обстеження території вилучили 100 набоїв калібром 7,62 мм та цинк з набоями, одну ручну протитанкову гранату РПГ-18, три гранати Ф-1 без запалу, одну гранату РГД-5 без запалу, чотири запали УЗРГМ, дві протитанкові міни, а також три постріли до РПГ-7.
Вказану зброю передали українським захисникам.
Фото: прикордонники виявили схрон зброї у Чернігівській області (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, окупанти майже щоденно обстрілюють прикордонні території Чернігівської області, використовуючи артилерію та міномети.
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