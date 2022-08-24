Во Львове и Киеве арестовали гостиницы российской сети

Суд арестовал две гостиницы в центре Львова и Киева, которые принадлежали российской сети. Стоимость арестованного имущества составляет почти 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Следствие установило, что две гостиницы во Львове и Киеве принадлежат предприятию, владельцами которого являются россияне. Служебные лица подделали документы и таким образом получили контрольный пакет акций сети отелей.

Поэтому суд во Львове наложил арест на помещения двух гостиниц, а также на корпоративные права предприятия на сумму более 100 млн гривен.

По данному факту открыли уголовное дело по нескольким статьям (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины). Решается вопрос о передаче арестованного в управление АРМА.