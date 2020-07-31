В Черниговской области мужчина в компании взорвал гранату, есть погибшие

Фото: полиция (РБК-Украина)

Погибло трое людей, один человек госпитализирован

В селе Новый Быков Бобровицкого района в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании. В результате происшествия погибло трое людей.

Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован", - написал председатель ОГА.

По словам пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлии Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован, сообщает "Суспільне".

Напомним, 28 июля на одной из баз отдыха во Львовской области произошел взрыв, в результате чего погиб человек.

В Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовское; взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Как писало РБК-Украина ранее, в Нежине в результате взрыва погиб сотрудник районного совета; его тело обнаружили возле его автомобиля.