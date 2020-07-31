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У Чернігівській області чоловік у компанії підірвав гранату, є загиблі

Чернігів, П'ятниця 31 липня 2020 01:57
У Чернігівській області чоловік у компанії підірвав гранату, є загиблі
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Загинуло троє людей, одна людина госпіталізована

У селі Новий Биків Бобровицького району, що на Чернігівщині, чоловік підірвав гранату під час відпочинку компанії. В результаті події загинуло троє людей.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинуло троє людей, одна людина госпіталізована", - написав голова ОДА.

За словами речниці поліції Чернігівської області Юлії Ковтун, серед загиблих двоє чоловіків, їм 58 та 43 роки, та 48-річна жінка. Ще один чоловік, якому 43 роки, госпіталізований, повідомляє "Суспільне".

Нагадаємо, 28 липня на одній з баз відпочинку у Львівській області стався вибух, у результаті чого загинула людина.

В Харкові вночі 26 липня стався вибух на території автомобільної мийки на вулиці Глібовське; вибухотехніки встановили, що вибухнула ручна граната РГД-5.

Як писало РБК-Україна раніше, в Ніжині в результаті вибуху загинув співробітник районної ради; його тіло виявили біля його автомобіля.

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