В Черниговской области у местного жителя изъяли арсенал боеприпасов

Фото: изъятый карабин (npu.gov.ua)

Мужчина хранил оружие и боеприпасы к нему под матрасом

У жителя Носовского района Черниговской области полиция изъяла нарезной карабин на базе автомата Калашникова и полтысячи патронов к боевому оружию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Как отмечается, мужчина хранил оружие и боеприпасы у себя под матрасом. Разрешений на оружие у него не было.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства полиция провела санкционированный обыск в доме жителя одного из сел Носовского района. В результате правоохранители обнаружили и изъяли под матрасом у хозяина дома нарезной карабин на базе автомата Калашникова без номерных знаков, магазин, пламегаситель и полтысячи патронов различных калибров к огнестрельному оружию армейских образцов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оружие и боеприпасы направили на исследование в научно-исследовательный экспертно-криминалистический центр.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Фото: найденное оружие (npu.gov.ua)

Напомним, накануне у жителя Сосницкого района Черниговской области нашли арсенал автоматического оружия и более двухсот патронов различных калибров. Пенсионер планировал придержать их на чердаке до "лучших времен".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в харьковском метро полиция задержала военнослужащего, который вез с собой в рюкзаке гранатомет, гранаты и электродетонатор.