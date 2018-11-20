У Чернігівській області у місцевого жителя вилучили арсенал боєприпасів

Фото: вилучений карабін (npu.gov.ua)

Чоловік зберігав зброю та боєприпаси до неї під матрацом

У жителя Носівського району Черніговської області поліція вилучила нарізний карабін на базі автомата Калашникова та півтисячі набоїв до бойової зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Головного управління Національної поліції Чернігівської області.

Як зазначається, чоловік зберігав зброю та боєприпаси у себе під матрацом. Дозволів на зброю у нього не було.

"В ході досудового розслідування кримінального провадження поліція провела санкціонований обшук в господарстві жителя одного з сіл Носівського району. В результаті правоохоронці виявили та вилучили під матрацом у господаря помешкання нарізний карабін на базі автомата Калашникова без номерних знаків, магазин, полум'ягасник та півтисячі набоїв різних калібрів до вогнепальної зброї армійських зразків", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зброю та боєприпаси, направили на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Фото: знайдена зброя (npu.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні у жителя Сосницького району Чернігівської області знайшли арсенал автоматичної зброї та понад двісті набоїв різних калібрів. Пенсіонер планував притримати їх на горищі до "кращих часів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у харківському метро поліція затримала військовослужбовця, який віз із собою в рюкзаку гранатомет, гранати та електродетонатор.