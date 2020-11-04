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В Черниговской области до конца года планируют отремонтировать 195,9 км дорог

Автор: РБК-Украина

В Черниговской области до конца года будет отремонтировано 195,9 км дорог государственного значения, среди них - трасса Н-07 Киев - Сумы – Юнаковка.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

По его словам, дорога проходит по территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, связывая столицу с пунктом пропуска на границе с РФ.

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Работы идут днем и ночью. На опубликованных Голиком фото видно, как укладывают асфальтобетон на 154-км трассы.

В 2020 году планируют капитально отремонтировать 15 км трассы Н-07 в Черниговской области.

Кроме того, реконструируют четыре мостовых перехода.

Напомним, ранее Юрий Голик показал, как выглядит масштабное строительство объездной дороги вокруг Днепра по программе "Большая стройка".

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