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В Черниговской области изменили время комендантского часа

Комендантский час в Черниговской области (t.me.UA_National_Police)
Автор: Татьяна Самарук

В Черниговской области изменили время комендантского часа. В частности, с 19 апреля он продлится с 21:00 до 05:00 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Соответствующее распоряжение № 142 издал сегодня, 18 апреля.

Как известно, в этот период запрещено находиться на улицах и в других общественных местах. Однако, в случае крайней необходимости нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, или специальный пропуск.

Кроме того, общины могут самостоятельно принимать решения относительно установления сроков комендантского часа.

К тому же контролируют соблюдение комендантского часа полицейские и военные.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области разрешили продавать алкоголь.

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Черниговская область