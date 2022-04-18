У Чернігівській області змінили час комендантської години. Зокрема, з 19 квітня він триватиме з 21:00 до 05:00 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Відповідне розпорядження № 142 видав сьогодні, 18 квітня.

Як відомо, в цей період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях. Однак, у випадку крайньої потреби потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу, чи спеціальну перепустку.

Окрім того, громади можуть самостійно приймати рішення стосовно встановлення термінів комендантської години.

До того ж контролюють дотримання комендантської години поліцейські та військові.