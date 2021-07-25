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В Черниговской области горит пшеничное поле

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Черниговская область, Воскресенье 25 июля 2021 18:50
В Черниговской области горит пшеничное поле Фото: В Черниговской области горит пшеничное поле (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 25 июля, в Черниговской области произошел пожар на пшеничном поле. Спасателям удалось локализировать возгорание на 55 гектарах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Госслужбе отметили, что информация о возгорании поступила около 16:15.

"Вблизи с. Хомено Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Промінь" возник пожар пшеницы на корне. В 17:55 пожар локализован на площади 55 га", - говорится в сообщении.

В результате возгорания жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 13 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС восемь человек и две единицы техники.

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Черниговская область пожар
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