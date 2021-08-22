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В Черниговской области в детском саду отравились четверо детей, полиция открыла дело

Автор: Валерия Полищук

В Черниговской области в детском саду отправилось четверо детей. Их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

Сообщение об отравлении детей 2015-2018 годов рождения поступило в полицию 21 августа. Трем мальчикам и одной девочке стало плохо вечером накануне. Детей доставили в больницу. Они жаловались на тошноту и боль в животе.

Предварительно правоохранители установили, что дети посещают одно и то же дошкольное учреждение в Менской территориальной громаде.

На место выезжали следственно-оперативная группа Корюковского районного отдела полиции и специалисты Государственного учреждения "Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Санкции статьи предусматривают штраф, арест на срок до шести месяцев, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

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Черниговская область