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В Черниговской области будут слышны взрывы: стоит ли волноваться

Фото: возле села Шестовица Черниговской области будут слышны взрывы (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 16 июля, возле села Шестовица Черниговской области будут слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА.

"Внимание! Сегодня, 16 июля, между 12:30 и 13:30 возле села Шестовица спасатели будут обезвреживать боеприпасы путем подрыва", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Павлоградском районе Днепропетровской области взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты 9М79-1 "Точка-У".

Подробнее о том, как изменилась работа взрывотехников во время этой войны и какие простые правила помогут спасти жизнь после деоккупации – в репортаже РБК-Украина.

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Черниговская область