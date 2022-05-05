В Черниговской области будут слышны взрывы и выстрелы: в чем причина

Сегодня, 5 мая в Черниговской области могут слышать звуки взрывов и выстрелов. Жителей предупреждают о военных учениях и призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Городнянского городского совета.

"Сегодня, 5 мая, на окраинах Городни будут проводиться военные учения. Поэтому возможны звуки взрывов и выстрелов. Просьба сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера 4 мая, в течение дня пограничники зафиксировали минометные и гранатометные вражеские обстрелы пограничной территории в пределах Городнянского и Семеновского районов Черниговской области.

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