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В Черниговской области будут слышны взрывы и выстрелы: в чем причина

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Черниговская область, Четверг 05 мая 2022 09:22
В Черниговской области будут слышны взрывы и выстрелы: в чем причина Фото: в Черниговской области будут слышны взрывы и выстрелы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 5 мая в Черниговской области могут слышать звуки взрывов и выстрелов. Жителей предупреждают о военных учениях и призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Городнянского городского совета.

"Сегодня, 5 мая, на окраинах Городни будут проводиться военные учения. Поэтому возможны звуки взрывов и выстрелов. Просьба сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера 4 мая, в течение дня пограничники зафиксировали минометные и гранатометные вражеские обстрелы пограничной территории в пределах Городнянского и Семеновского районов Черниговской области.

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