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В Черниговской обл. произошло возгорание торфа на площади более 3 гектаров

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 11:21
Фото: горение торфа в Черниговской области dsns.gov.ua)
Фото: горение торфа в Черниговской области dsns.gov.ua)

К тушению от ГСЧС Украины привлечено 103 человека личного состава и 27 единиц техники

В Черниговской области осуществляются мероприятия по ликвидации отдельных очагов горения торфа. На протяжении прошлых суток окончательно ликвидировано горение торфа возле с. Даневка Козелецкого района, а также очаги горения торфа вблизи сел Займище и Заречье Сновського района на общей площади более 3,6 га, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, к тушению от ГСЧС Украины привлечено 103 человека личного состава и 27 единиц техники.

"Тушение продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 29-31 октября в некоторых областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По данным Укргидрометцентра, 29-31 октября в южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Украине до 31 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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