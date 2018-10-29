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У Чернігівській обл. сталося загорання торфу на площі понад 3 гектари

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 11:21
Фото: горіння торфу у Чернігівській області (dsns.gov.ua)
Фото: горіння торфу у Чернігівській області (dsns.gov.ua)

На гасіння від ДСНС України залучено 103 чоловіка особового складу та 27 одиниць техніки

У Чернігівській області здійснюються заходи з ліквідації горіння окремих осередків торфу. Упродовж минулої доби остаточно ліквідовано горіння торфу біля с. Данівка Козелецького району, а також осередки горіння торфу поблизу сіл Займище та Заріччя Сновського району на загальній площі понад 3,6 га, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, на гасіння від ДСНС України залучено 103 чоловіка особового складу та 27 одиниць техніки.

"Гасіння триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 29-31 жовтня у деяких областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

За даними Укргідрометцентру, 29-31 жовтня у південних, Кіровоградській, Вінницькій та більшості районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Сумської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

В Україні до 31 жовтня утримається надзвичайна пожежна небезпека
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