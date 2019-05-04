В Черниговской обл. в экс-офицера изъяли рекордный арсенал боеприпасов

В Черниговской области правоохранители выявили рекордный арсенал оружия в гараже бывшего офицера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, во время проверки информации о незаконном хранении боеприпасов правоохранители обнаружили в гараже бывшего военного огромный арсенал оружия.

Отмечается, что взрывотехники изъяли почти 200 гранат Ф-1 и запалов к ним. Также были изъяты более 30 тысяч автоматных патронов упакованных в цинковые коробки.

"Владелец гаражного арсенала задержан. Полиция выясняет, чем руководствовался военный пенсионер при накоплении взрывоопасного имущества - банальным стремлением наживы или другими криминальными мотивами", - рассказали в полиции.

По факту нарушения полиция открыла уголовное производство по ч.1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

Напомним, ранее в Мирнограде Донецкой области полиция изъяла арсенал оружия и боекомплекта, который хранился в брошеном здании. Правоохранители изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с автоматными патронами в количестве 728 штук и 48 патронов других калибров.