У Чернігівській обл. у екс-офіцера вилучили рекордний арсенал боєприпасів

У Чернігівській області правоохоронці виявили рекордний арсенал зброї у гаражі колишнього офіцера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, під час перевірки за інформацією про незаконне зберігання боєприпасів правоохоронці виявили в гаражі колишнього військового величезний арсенал зброї.

Зазначається, що вибухотехніки вилучили майже 200 гранат Ф-1 та запалів до них. Також були вилучені понад 30 тисяч автоматних набоїв запакованих у цинкові коробки.

"Власника гаражного арсеналу затримано. Поліція з'ясовує, чим керувався військовий пенсіонер при накопиченні вибухонебезпечного майна - банальним прагненням наживи чи іншими кримінальними мотивами", - розповіли в поліції.

За фактом порушення поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 статті 263 Кримінального кодексу України, тобто "незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами".

Нагадаємо, раніше у Мирнограді Донецької області поліція вилучила арсенал зброї та боєкомплекту, який зберігався у кинутій будівлі. Правоохоронці вилучили ручні протитанкові гранатомети, автомат з трьома магазинами до нього, а також цинк із автоматними набоями у кількості 728 штук та 48 набоїв інших калібрів.