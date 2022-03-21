Черниговская область меняет продолжительность комендантского часа

"С сегодняшнего дня комендантский час на Черниговщине продлится с 20:00 до 6:00", - написал Чаус.

Он напомнил, что во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или собственное жилье.

"В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника. Не создавайте дополнительных препятствий, а также не подвергайте себя опасности", - отметил Чаус.

Исключение составляют определенные граждане и работники критической инфраструктуры. С собой они должны иметь документы, удостоверяющие личность или специальный пропуск.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения. Этот режим будет продлен с 26 марта еще на месяц.

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