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Під Черніговом у полон ЗСУ здався взвод армії Росії: відео допиту командира

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Чернігів, Четвер 24 лютого 2022 19:43
Під Черніговом у полон ЗСУ здався взвод армії Росії: відео допиту командира Фото: допит командира взводу російської армії, який здався в полон під Черніговом (скріншот з відео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні під Черніговом у полон Збройним силам України здався взвод 74 мотострілецької бригади з Кузбасу. Опубліковано відео допиту його командира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Нашим захисникам у полон здався цілий взвод 74 бригади з Кузбасу", - написав Геращенко.

Радник глави МВС опублікував відео допиту командира взводу. На кадрах видно чоловіка з короткою стрижкою, у футболці кольору хакі і закамуфльованих штанях. Праве плече у нього забинтоване.

Російський військовий виглядає розгубленим і перш ніж відповісти на питання по кілька разів уточнює. У підсумку він заявив, що командує розвідувальним взводом 74 бригади Сухопутних військ Росії.

"Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілецька бригада, Кемеровська область", - після деякої заминки сказав російський військовий.

Чоловік заявив, що не мав поняття про те, що їхав воювати. За його словами, його підрозділ знаходився на навчаннях в Україні і про вторгнення Росії в Україну йому стало відомо тільки вчора. Він думав, що повертається додому.

Нагадаємо, в ніч на 24 лютого Путін ввів війська в Україну і почав військову операцію на Донбасі. Детальніше про ситуацію, що склалася - в матеріалі РБК-Україна.

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