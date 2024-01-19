У Чернігові збільшили час продажу алкоголю

Від нині у Чернігові у закладах громадського харчування та торгівлі продаж алкоголю заборонений з 22:00 до 09:00.

"Відповідні зміни внесені до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.05.2022 № 146 "Про обмеження реалізації алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі" з метою приведення у відповідність до вимог розпорядження начальника Чернігівської ОВА від 18.01.2024 № 23 "Про внесення змін до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 27.05.2022 № 188", - йдеться в повідомленні.

До сьогодні заборона продажу алкоголю діяла:

у закладах громадського харчування - з 22:00 до 11:00;

у закладах сфери торгівлі - з 21:00 до 11:00.

Заборона на продаж алкоголю

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місцева влада почала вводити обмеження на продаж алкоголя. Однак пізніше було введенно обмеження на години продажу алкогольних напоїв.

Раніше у Вінницькій області ввели обмеження на продаж алкоголю. З 27 вересня купити його можна буде лише з 6:00 до 22:00.

Також час продажу алкогольних напоїв було змінено у Львові - там це дозволено з 12:00 до 22:00.

При цьому з липня 2022 року в Донецькій області діє повна заборона на продаж алкоголю - не тільки для військових, але і для населення.

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