UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігові збільшили час продажу алкоголю

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Чернігові з пʼятниці, 19 січня, збільшили час продажу алкоголю на дві години. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Чернігівської міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської міської ради.

Від нині у Чернігові у закладах громадського харчування та торгівлі продаж алкоголю заборонений з 22:00 до 09:00. 

"Відповідні зміни внесені до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.05.2022 № 146 "Про обмеження реалізації алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі" з метою приведення у відповідність до вимог розпорядження начальника Чернігівської ОВА від 18.01.2024 № 23 "Про внесення змін до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 27.05.2022 № 188", - йдеться в повідомленні. 

До сьогодні заборона продажу алкоголю діяла:

  • у закладах громадського харчування - з 22:00 до 11:00;
  • у закладах сфери торгівлі - з 21:00 до 11:00.

Заборона на продаж алкоголю 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місцева влада почала вводити обмеження на продаж алкоголя. Однак пізніше було введенно обмеження на години продажу алкогольних напоїв. 

Раніше у Вінницькій області ввели обмеження на продаж алкоголю. З 27 вересня купити його можна буде лише з 6:00 до 22:00.

Також час продажу алкогольних напоїв було змінено у Львові - там це дозволено з 12:00 до 22:00.

При цьому з липня 2022 року в Донецькій області діє повна заборона на продаж алкоголю - не тільки для військових, але і для населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівВійна Росії проти України