UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігові трьох людей засипало зерном на елеваторі: вони загинули

Фото: у Чернігові трьох людей засипало зерном (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Чернігові трьох людей засипало зерном на елеваторі. Внаслідок нещасного випадку всі троє працівників підприємства загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Близько 11:00 у Чернігові на території одного із підприємств під час розвантаження зерна з елеватора відбулося руйнування металевого конуса силосу. Внаслідок цього близько 100 тонн зерна висипалося.

Під завалами опинилися троє працівників підприємства. Рятувальники знайшли тіла людей, медики констатували смерть.

На місці інциденту працювали 39 бійців ДСНС та 6 одиниць спецтехніки. Обставини події з'ясовуються.

 

Фото: у Чернігові трьох людей засипало зерном (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Одеську область, а саме сільськогосподарську інфраструктуру. Внаслідок атаки пошкоджене зерносховище та постраждало угіддя.

Також 23 серпня росіяни вдарили по зерносховищах в Одеській області. Для атаки окупанти застосували дрони-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівДСНС