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У Чернігові спецпризначенці затримали людей, які запускали феєрверк із балкона (відео)

Архівне фото: У Чернігові спецпризначенці затримали людей (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитро Браславський

У Чернігові сьогодні, 1 січня, люди з балкона багатоповерхівки запускали феєрверки. Правоохоронці були змушені зламати квартиру і затримати порушників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

"Близько 14-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Івана Мазепи з балкона багатоповерхівки невідомі особи запускають феєрверки. За вказаною адресою одразу скерували один з екіпажів патрульної поліції", - йдеться в заяві.

Поліцейських зустріла заявниця, яка вказала номер квартири, звідки летів феєрверк. Також на вулиці під вікнами інспектори виявили залишки піротехнічних виробів.

Спецпризначенці зламали двері

На неодноразові дзвінки та стукіт у двері квартири ніхто не реагував, проте було чутно, що в будинку є люди. Невідомі відмовилися відчинити поліцейським двері.

"Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, туди ж прибули і співробітники батальйону поліції особливого призначення", - повідомили правоохоронці.

Було ухвалено рішення про примусове відчинення дверей. Потрапивши до квартири, правоохоронці виявили чотирьох чоловіків, їх одразу затримали.

Заборона салютів в Україні

Зауважимо, що наразі використання феєрверків, петард та іншої піротехніки заборонено законом та карається штрафами чи навіть обмеженням волі.

У новорічну ніч до поліції надійшло декілька повідомлень про те, що у Черкасах невідомий запускав салюти. Правопорушником виявився уродженець Росії, який в українському місті проживає з 2014 року.

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