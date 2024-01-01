У Чернігові спецпризначенці затримали людей, які запускали феєрверк із балкона (відео)

У Чернігові сьогодні, 1 січня, люди з балкона багатоповерхівки запускали феєрверки. Правоохоронці були змушені зламати квартиру і затримати порушників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.
"Близько 14-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Івана Мазепи з балкона багатоповерхівки невідомі особи запускають феєрверки. За вказаною адресою одразу скерували один з екіпажів патрульної поліції", - йдеться в заяві.
Поліцейських зустріла заявниця, яка вказала номер квартири, звідки летів феєрверк. Також на вулиці під вікнами інспектори виявили залишки піротехнічних виробів.
На неодноразові дзвінки та стукіт у двері квартири ніхто не реагував, проте було чутно, що в будинку є люди. Невідомі відмовилися відчинити поліцейським двері.
"Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, туди ж прибули і співробітники батальйону поліції особливого призначення", - повідомили правоохоронці.
Було ухвалено рішення про примусове відчинення дверей. Потрапивши до квартири, правоохоронці виявили чотирьох чоловіків, їх одразу затримали.
Зауважимо, що наразі використання феєрверків, петард та іншої піротехніки заборонено законом та карається штрафами чи навіть обмеженням волі.
У новорічну ніч до поліції надійшло декілька повідомлень про те, що у Черкасах невідомий запускав салюти. Правопорушником виявився уродженець Росії, який в українському місті проживає з 2014 року.
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