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В Чернигове раздались взрывы

Чернигов, Четверг 25 июля 2024 02:30
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В Чернигове раздались взрывы Фото: в Чернигове были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Чернигове прогремели взрывы в ночь на 25 июля во время воздушной тревоги, объявленной в области из-за очередной российской воздушной атаки с применением ударных беспилотников.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Взрывов было два. Первый прогремел около 02:20, после чего был слышен еще взрыв примерно через минуту - второй при этом был значительно слабее первого.

Отметим, что перед взрывами в городе раздавался звук, характерный для "мопедов"-беспилотников

О каких-либо последствиях после взрывов от представителей местных властей не сообщалось. Между тем, в пабликах звучат предположения, что "бахи" могут быть связаны с работой ПВО.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о пролете вражеских ударных БПЛА из Сумской области в Черниговскую область.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что в среду поздно вечером российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники для воздушной атаки. Сигналы тревоги раздались в ряде областей.

В Воздушных силах информировали, что вражеские дроны-камикадзе часто маневрировали. Они были зафиксированы над многими регионами как на севере и в центре, так і на юге и части восточных областей.

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Чернигов Взрывы Атака дронов
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