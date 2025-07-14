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У Чернігові під час атаки "Шахедів" пролунали вибухи

Понеділок 14 липня 2025 21:44
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У Чернігові під час атаки "Шахедів" пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Чернігові пролунали вибухи 14 липня (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Ввечері понеділка, 14 липня, у Чернігові пролунали звуки вибухів. Місто перебуває під атакою ворожи "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

За його даними, перші вибухи у місті було чути близько 20:40.

"На околицях міста було зафіксовано падіння двох "Шахедів". Інформація по руйнуваннях та травмованим уточнюється. Перебувайте в укриттях", - написав він.

Згодом він повідомив про ще декілька вибухів.

Станом на 21:30 інформації щодо поранених не надходило.

Однак варто зауважити, що наразі низка українських областей перебуває під дроновою отакої. Росіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків.

Удар по Чернігову

Нагадаємо, Україна в ніч на 6 червня перебувала під масованою атакою Росії. Зокрема, вибухи лунали в Чернігові. Там були "прильоти". Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів, що росіяни для атаки використовували "Шахеди", балістику і крилату ракету.

Після цього стало відомо, що під завалами через атаку опинилися два охоронці промислового підприємства.

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