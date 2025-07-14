ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Чернигове во время атаки "Шахедов" прогремели взрывы

Понедельник 14 июля 2025 21:44
UA EN RU
В Чернигове во время атаки "Шахедов" прогремели взрывы Иллюстративное фото: в Чернигове прогремели взрывы 14 июля (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Вечером понедельника, 14 июля, в Чернигове раздались звуки взрывов. Город находится под атакой вражеских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

По его данным, первые взрывы в городе были слышны около 20:40.

"В окрестностях города было зафиксировано падение двух "Шахедов". Информация по разрушениям и травмированным уточняется. Находитесь в укрытиях", - написал он.

Впоследствии он сообщил о еще нескольких взрывах.

По состоянию на 21:30 информации о раненых не поступало.

Однако стоит заметить, что сейчас ряд украинских областей находится под дроновой атакой. Россияне запустили "Шахеды" с разных направлений.

Удар по Чернигову

Напомним, Украина в ночь на 6 июня находилась под массированной атакой России. В частности, взрывы раздавались в Чернигове. Там были "прилеты". Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал, что россияне для атаки использовали "Шахеды", баллистику и крылатую ракету.

После этого стало известно, что под завалами из-за атаки оказались два охранника промышленного предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война в Украине
Новости
Свириденко сделала первое заявление о потенциальном премьерстве: скоро объявит кадры
Свириденко сделала первое заявление о потенциальном премьерстве: скоро объявит кадры
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом