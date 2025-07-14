В Чернигове во время атаки "Шахедов" прогремели взрывы

Вечером понедельника, 14 июля, в Чернигове раздались звуки взрывов. Город находится под атакой вражеских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

По его данным, первые взрывы в городе были слышны около 20:40.

"В окрестностях города было зафиксировано падение двух "Шахедов". Информация по разрушениям и травмированным уточняется. Находитесь в укрытиях", - написал он.

Впоследствии он сообщил о еще нескольких взрывах.

По состоянию на 21:30 информации о раненых не поступало.

Однако стоит заметить, что сейчас ряд украинских областей находится под дроновой атакой. Россияне запустили "Шахеды" с разных направлений.

Удар по Чернигову

Напомним, Украина в ночь на 6 июня находилась под массированной атакой России. В частности, взрывы раздавались в Чернигове. Там были "прилеты". Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал, что россияне для атаки использовали "Шахеды", баллистику и крылатую ракету.