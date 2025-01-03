У Чернігові лунали вибухи, ворог застосовує балістику

Російська армія ввечері п'ятниці, 3 грудня, знову почала обстрілювати територію України. Вибухи лунали у Чернігові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
За даними Повітряних сил, ворог застосував цього разу балістичне озброєння.
"Балістика на Чернігів. Чернігів - до відбою перебувайте в укриттях", - повідомили Повітряні сили.
Водночас Брижинський попередив, що на околицях Чернігова було чути звуки вибухів.
"На околицях міста нанесено груповий ракетний удар. Залишайтеся в укриттях", - повідомив він.
Станом на 17:00 про пошкодження та постраждалих не повідомлялось.
Російські терористи постійно обстрілюють українські території, створюючи значну загрозу для цивільного населення. Для атак вони застосовують різні види озброєння: ракетні комплекси, артилерію, дрони та керовані авіабомби.
Зокрема, вечері, 18 грудня, росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області. Внаслідок ударів загинув майор поліції.
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