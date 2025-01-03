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Россия обстреляла Чернигов баллистикой: что известно

Иллюстративное фото: в Чернигове раздавались взрывы 3 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером пятницы, 3 декабря, снова начала обстреливать территорию Украины. Взрывы раздавались в Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

По данным Воздушных сил, враг применил на этот раз баллистическое вооружение.

"Баллистика на Чернигов. Чернигов - до отбоя находитесь в укрытиях", - сообщили Воздушные силы.

В то же время Брижинский предупредил, что в окрестностях Чернигова были слышны звуки взрывов.

"В окрестностях города нанесен групповой ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил он.

Обновлено в 17:17.

По данным Брижанского, во время обстрела предварительно получили разрушения 2 частных дома.

Также пострадал 1 гражданский человек.

Обстрелы территории Украины

Российские террористы постоянно обстреливают украинские территории, создавая значительную угрозу для гражданского населения. Для атак они применяют различные виды вооружения: ракетные комплексы, артиллерию, дроны и управляемые авиабомбы.

В частности, вечером, 18 декабря, россияне обстреляли приграничье Черниговской области. В результате ударов погиб майор полиции.

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