Россия обстреляла Чернигов баллистикой: что известно

По данным Воздушных сил, враг применил на этот раз баллистическое вооружение.

"Баллистика на Чернигов. Чернигов - до отбоя находитесь в укрытиях", - сообщили Воздушные силы.

В то же время Брижинский предупредил, что в окрестностях Чернигова были слышны звуки взрывов.

"В окрестностях города нанесен групповой ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил он.

Обновлено в 17:17.

По данным Брижанского, во время обстрела предварительно получили разрушения 2 частных дома.

Также пострадал 1 гражданский человек.

Обстрелы территории Украины

Российские террористы постоянно обстреливают украинские территории, создавая значительную угрозу для гражданского населения. Для атак они применяют различные виды вооружения: ракетные комплексы, артиллерию, дроны и управляемые авиабомбы.

В частности, вечером, 18 декабря, россияне обстреляли приграничье Черниговской области. В результате ударов погиб майор полиции.