В Чернігові евакуювали депутатів під час сесії в міськраді. Шукають вибухівку

В Чернігові у четвер, 9 лютого, оголосили евакуацію з міськради під час засідання через повідомлення про "мінування".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
Наразі в роботі сесії оголосили перерву. На місці працює поліція та вибухотехніки.
Оновлено. Близько 12-ї години засідання сесії відновилося.
Раніше невідомі заявили про мінування п'ятьох шкіл у Чернігові. Учнів та персонал евакуювали. Сталося це 25 січня.
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