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В Чернігові евакуювали депутатів під час сесії в міськраді. Шукають вибухівку

Фото: в Чернігові в міськраді шукають вибухівку (suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

В Чернігові у четвер, 9 лютого, оголосили евакуацію з міськради під час засідання через повідомлення про "мінування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Наразі в роботі сесії оголосили перерву. На місці працює поліція та вибухотехніки.

Оновлено. Близько 12-ї години засідання сесії відновилося.

Раніше невідомі заявили про мінування п'ятьох шкіл у Чернігові. Учнів та персонал евакуювали. Сталося це 25 січня.

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Чернігів