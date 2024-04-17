У Чернігові через ракетний удар РФ загинули девʼять осіб, понад 20 поранених

В Чернігові внаслідок ракетного удару російських загарбників загинули девʼять осіб.

Про це заявив в.о. мера Чернігова Олександр Ломако, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Крім того, поранення через наслідки російського обстрілу отримали 18 осіб. "Станом на 10:40 вже 8 загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ по Чернігову. Пошуково-рятувальна операція триває", - повідомив він. Оновлено (11:06) Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус в ефірі телемарафону повідомив, що кількість загиблих зросла до девʼяти. При цьому кількість постраждалих складає понад 20. У Міністерстві охорони здоровʼя повідомили, що до лікарні доставили шість постраждалих. "Пошкоджена будівля медзакладу, в лікарні – без постраждалих. "На місці працюють бригади екстреної швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.