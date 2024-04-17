В Чернигове из-за ракетного удара РФ погибли девять человек, более 20 раненых
В Чернигове в результате ракетного удара российских захватчиков погибли девʼять человек.
Об этом заявил и.о. мэра Чернигова Александр Ломако, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Кроме того, ранения из-за последствий российского обстрела получили 18 человек.
"По состоянию на 10:40 уже 8 погибших и 18 пострадавших в результате ракетных ударов РФ по Чернигову. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил он.
Обновлено (11:06)
Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона сообщил, что количество погибших возросло до девяти. При этом количество пострадавших составляет более 20.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в больницу доставили шесть пострадавших.
"Повреждено здание медучреждения, в больнице - без пострадавших. "На месте работают бригады экстренной скорой помощи", - говорится в сообщении.
Ракетная атака на Чернигов
17 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову. Ракеты поразили объекты гражданской и социальной инфраструктуры почти в центре города. Медицинские работники работают в режиме чрезвычайной ситуации, оказывая помощь пострадавшим.
В районе обстрела в целях безопасности временно отключены электро-, газо- и водоснабжение.
Кроме того, Черниговский областной центр крови призывает сдать кровь, из-за ее недостатка в результате массированного обстрела города.
К тому же создан штаб помощи пострадавшим при Главном управлении Нацполиции в Черниговской области.
Детальнее о ракетном ударе по Чернигову - в материале РБК-Украина.
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