У Чернігові безпілотник впав на супермаркет АТБ, є загиблі

У Чернігові безпілотник впав на супермаркет у районі ЗАЗ. За попередньою інформацією, двоє людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Падіння БпЛА на супермаркет зафіксували в районі ЗАЗ. На даний момент відомо про 2 загиблих. Серед них - 10-річна дитина. Ще четверо людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані.
Оновлено о 17:05: стало відомо, що кількість поранених зросла до семи.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, Чернігів та область останніми тижнями регулярно потерпають від російських атак.
11 липня росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Чернігові - поранення дістав співробітник об'єкта, також були пошкоджені вікна у трьох приватних будинках.
Наприкінці червня росіяни масовано атакували Чернігів "Шахедами" - за 20 хвилин у місті пролунало понад десяток вибухів.