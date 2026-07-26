У Чернігові безпілотник впав на супермаркет АТБ, є загиблі

Падіння БпЛА на супермаркет зафіксували в районі ЗАЗ. На даний момент відомо про 2 загиблих. Серед них - 10-річна дитина. Ще четверо людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані.

Оновлено о 17:05: стало відомо, що кількість поранених зросла до семи.

Інформація уточнюється.