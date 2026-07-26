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У Чернігові безпілотник впав на супермаркет АТБ, є загиблі

16:49 26.07.2026 Нд
1 хв
Загинули двоє людей, серед них дитина
aimg Валерія Абабіна
Фото: Атака на Чернігів, є загиблі (t.me/bryzynskyi)

У Чернігові безпілотник впав на супермаркет у районі ЗАЗ. За попередньою інформацією, двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Падіння БпЛА на супермаркет зафіксували в районі ЗАЗ. На даний момент відомо про 2 загиблих. Серед них - 10-річна дитина. Ще четверо людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані.

Оновлено о 17:05: стало відомо, що кількість поранених зросла до семи.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, Чернігів та область останніми тижнями регулярно потерпають від російських атак.

11 липня росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Чернігові - поранення дістав співробітник об'єкта, також були пошкоджені вікна у трьох приватних будинках.

Наприкінці червня росіяни масовано атакували Чернігів "Шахедами" - за 20 хвилин у місті пролунало понад десяток вибухів.

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