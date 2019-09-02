В "Черниговгазе" заявили о нехватке почти четверти работников

В АО "Черниговгаз" остаются вакантными 23% кадровых позиций. За 8 месяцев 2019 года из компании уволились 248 работников, в результате чего коэффициент текучести кадров достиг 12,6%, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что нормированный коэффициент не должен превышать 5% в год. Отмечается, что тенденция массового оттока кадров из газораспределительной компании наблюдается на протяжении нескольких лет. Так, за аналогичный период прошлого года уволились 227 человек, коэффициент текучести кадров равнялся 11,3%. В этом году проблема достигла критического уровня. Сейчас в "Черниговгазе" открытыми остаются 434 вакансии, а это 23% от штатного расписания.

В компани заявили, что увольняться людей побуждает сверхнизкая заработная плата. Из-за того что НКРЭКУ уже три года не пересматривает тариф Оперетору ГРС, размер оплаты труда газовиков заморожен на уровне 2016 года. Следовательно опытные работники ищут других, более оплачиваемых рабочих мест.

"На сегодняшний день средний оклад работников "Черниговгаза" один из самых низких в области - 6377 грн. Это на 43% меньше чем оплата на промышленных предприятиях и на 51,2% в энергетической отрасли, - поинформировал технический директор "Черниговгаза" Игорь Швец. - Конечно, такая низкая зарплата, при чрезмерных нагрузках и нестабильности в отрасли, заставляет квалифицированные кадры увольняться. А чтобы новый работник достиг необходимого профессионального уровня, нужно несколько лет".

Среди наиболее востребованных профессий - слесари, монтеры, мастера, инженеры, контролеры, а также водители автотранспортных средств. Так, сейчас в компании открытыми остаются 62 вакансии водителей, 23 - контроллеров. В аварийно-диспетчерской службе, которая круглосуточно выезжает на вызовы потребителей, связанные с утечками газа, не хватает 12 работников, 25 человек - в службе, которая осуществляет комплексно-приборное обследование, диагностирует сети на повреждения и утечки газа на них. Средний возраст работников, занятых на работах по обслуживанию газовых сетей, составляет 45 лет.

Расходы на оплату труда газовиков заложены в тариф на распределение газа, который является составляющей цены энергоносителя. В структуре тарифа эта доля расходов занимает более 40%. Сам тариф на распределение, утвержденный НКРЭКУ для "Черниговгаза", составляет 75 коп с каждого распределенного кубометра.

Многочисленные обращения в НКРЭКУ по установке экономически обоснованных тарифов для Операторов ГРС пока остаются неудовлетворенными. В августе 2019 года в АО "Черниговгаз" состоялось уже шестое за последние 2 года открытое обсуждение проекта тарифа на распределение. Протокол результатов слушаний направлен на рассмотрение Регулятора.

Основной сферой деятельности АО "Черниговгаз" является распределение природного газа. Ежегодный объем транспортировки составляет около 600 млн куб. м природного газа. Система газоснабжения Черниговской области состоит из 13,8 тысяч км газопроводов.

Клиентами компании являются свыше 356,5 тысяч семей, около 2 тысяч предприятий и учреждений Черниговской области. Самыми крупными клиентами АО "Черниговгаз" является Черниговская ТЭЦ, ПАО "Облтеплокомуненерго", ООО "Земля и воля", Остерская КЭЧ, НежинТеплоСети, ПАО "Линовицкий сахарный к-т", КП ТКЭ Прилукитепловодоснабжение.

Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Ежегодно в бюджеты всех уровней выплачивается свыше 98 миллионов гривен налогов и сборов.