У "Чернігівгазі" заявили про нестачу майже чверті працівників

В АТ "Чернігівгаз" залишаються вакантними 23% кадрових позицій. За 8 місяців 2019 року з компанії звільнилися 248 працівників, в результаті чого коефіцієнт плинності кадрів досяг 12,6%, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії відзначили, що нормований коефіцієнт не повинен перевищувати 5% в рік. Зазначається, що тенденція масового відтоку кадрів з газорозподільної компанії спостерігається протягом декількох років. Так, за аналогічний період минулого року звільнилися 227 осіб, коефіцієнт плинності кадрів дорівнював 11,3%. В цьому році проблема досягла критичного рівня. Зараз у "Чернігівгазі" відкритими залишаються 434 вакансії, а це 23% від штатного розкладу.

У компанії заявили, що звільняти людей спонукає наднизька заробітна плата. Через те, що НКРЕКП вже три роки не переглядає тариф Оперетору ГРМ, розмір оплати праці газовиків заморожений на рівні 2016 року. Отже досвідчені працівники шукають інших, більш оплачуваних робочих місць.

"На сьогоднішній день середній оклад працівників "Чернігівгазу" один з найнижчих в області - 6377 грн. Це на 43% менше ніж оплата на промислових підприємствах і на 51,2% в енергетичній галузі, - повідомив технічний директор "Чернігівгазу" Ігор Швець. - Звичайно, така низька зарплата, при надмірних навантаженнях і нестабільності в галузі, змушує кваліфіковані кадри звільнятися. А щоб новий працівник досяг необхідного професійного рівня, потрібно кілька років".

Серед найбільш затребуваних професій - слюсарі, монтери, майстри, інженери, контролери, а також водії автотранспортних засобів. Так, зараз у компанії відкритими залишаються 62 вакансії водіїв, 23 - контролери. В аварійно-диспетчерській службі, яка цілодобово виїжджає на виклики споживачів, пов'язані з витоками газу, не вистачає 12 працівників, 25 чоловік - у службі, яка здійснює комплексно-приладове обстеження, діагностує мережі на пошкодження і витоку газу на них. Середній вік працівників, зайнятих на роботах з обслуговування газових мереж, становить 45 років.

Витрати на оплату праці газовиків закладені в тарифі на розподіл газу, який є складовою ціни енергоносія. У структурі тарифу частка витрат займає більше 40%. Сам тариф на розподіл, затверджений НКРЕКП для "Чернігівгазу", становить 75 коп з кожного розподіленого кубометра.

Численні звернення до НКРЕКП по встановленню економічно обґрунтованих тарифів для Операторів ГРМ поки залишаються незадоволеними. У серпні 2019 року в АТ "Чернігівгаз" відбулося вже шосте за останні 2 роки відкрите обговорення проекту тарифу на розподіл. Протокол результатів слухань направлений на розгляд Регулятора.

Основною сферою діяльності АТ "Чернігівгаз" є розподіл природного газу. Щорічний обсяг транспортування становить близько 600 млн куб. м природного газу. Система газопостачання Чернігівської області складається з 13,8 тисяч км газопроводів.

Клієнтами компанії є понад 356,5 тисяч сімей, близько 2 тисяч підприємств та установ Чернігівської області. Найбільшими клієнтами АТ "Чернігівгаз" є Чернігівська ТЕЦ, ПАТ "Облтеплокомуненерго", ТОВ "Земля і воля", Остерська КЕЧ, Ніжинтепломережі, ПАТ "Линовицький цукровий к-т", КП ТКЕ Прилукитепловодопостачання.

Компанія є одним з найбільших платників податків регіону. Щороку до бюджетів усіх рівнів виплачується понад 98 мільйонів гривень податків і зборів.