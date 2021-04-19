"Черниговгаз" выполнил более ста реконструкций газовых сетей

С начала года "Черниговгаз" провел более ста реконструкций газовых сетей на заказ клиентов. В прошлом году компания совершила почти тысячу реконструкций.

Клиенты заказывают услугу по реконструкции, если необходимо изменить место расположения газового счетчика, котла, колонки; заменить оборудование или установить дополнительные газовые приборы. По желанию клиента, компания может осуществить реконструкцию газопровода, или всей системы газоснабжения.

"Реконструкция – это комплекс работ, включающий демонтаж и монтаж газовых приборов или газопровода. Она предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, разработку проекта, прекращения газоснабжения на период проведения работ, демонтаж существующих и монтаж новых элементов сети. Далее нужно проверить реконструированную сеть на прочность, герметичность, принять в эксплуатацию и осуществить пуск газа", - говорится в сообщении.

В АО "Черниговгаз" советуют клиентам осуществлять реконструкцию в законный способ. Самовольное вмешательство в систему газоснабжения и замена ее элементов запрещены законом, все работы могут выполнять только лицензированные специалисты. Подрядные организации, согласно действующему законодательству, могут осуществлять только проектирование и строительно-монтажные работы.

"Черниговгаз" предоставляет комплексную услугу по реконструкции, что позволяет сэкономить время и средства клиента - ведь не нужно самостоятельно контролировать все процессы и этапы реконструкции, подавать дополнительные заявления после раздельного выполнения различных этапов работ", - говорится в сообщении.

Чтобы заказать услугу по реконструкции от "Черниговгаза", клиенту нужно обратиться в центр обслуживания – 104.ua Клиентское пространство.

"Персональные менеджеры 104.ua Клиентского пространства сопровождают клиента от момента обращения до пуска газа. Контролируют все этапы выполнения услуги и информируют о них клиента. Кроме того, в Клиентском пространстве можно приобрести газовое оборудование, его установку и обслуживание, – рассказывает менеджер по вопросам регионального развития Клиентского пространства 104.ua Алла Леоненко. – Чаще всего к нам обращаются, чтобы перенести оборудование, заменить старый котел на новый, ведь современные котлы позволяют уменьшить потребление газа как минимум на 30-40%. Также заказывают замену старых, еще советских, водонагревательных колонок, абсолютно неэффективных и даже опасных. Или же установка двухконтурного котла взамен старого котла и водонагревательной колонки".

В пресс-службе напомнили, что фиксированной стоимости услуг по реконструкции в Украине нет. Она рассчитывается по индивидуальному проекту, ведь существуют разные виды ремонта – от замены котла по эскизу к переносу газопровода.