"Чернігівгаз" виконав понад сто реконструкцій газових мереж

З початку року "Чернігівгаз" провів понад сто реконструкцій газових мереж на замовлення клієнтів. Минулого року компанія здійснила майже тисячу реконструкцій.

Клієнти замовляють послугу з реконструкції, якщо потрібно змінити місце розташування газового лічильника, котла, колонки; замінити обладнання, або встановити додаткові газові прилади. За бажанням клієнта, компанія може здійснити реконструкцію газопроводу, або всієї системи газопостачання.

"Реконструкція – це комплекс робіт, який включає демонтаж і монтаж газових приладів або газопроводу. Вона передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, розробку проекту, припинення газопостачання на період проведення робіт, демонтаж існуючих та монтаж нових елементів мережі. Далі потрібно перевірити реконструйовану мережу на міцність, герметичність, прийняти в експлуатацію і здійснити пуск газу", - йдеться у повідомленні.

У АТ "Чернігівгаз" радять клієнтам здійснювати реконструкцію у законний спосіб. Самовільне втручання у систему газопостачання та заміна її елементів заборонені законом, усі роботи можуть виконувати лише ліцензовані фахівці. Підрядні організації, відповідно до діючого законодавства, можуть здійснювати лише проектування та будівельно-монтажні роботи.

"Чернігівгаз" надає комплексну послугу з реконструкції, що дозволяє зекономити час і кошти клієнта - адже не потрібно самостійно контролювати усі процеси та етапи реконструкції, подавати додаткові заяви після роздільного виконання різних етапів робіт", - йдеться у повідомленні.

Щоб замовити послугу з реконструкції від "Чернігівгазу", клієнту потрібно звернутися до центру обслуговування – 104.ua Клієнтський простір.

"Персональні менеджери у 104.ua Клієнтському просторі супроводжують клієнта від моменту звернення до пуску газу. Контролюють усі етапи виконання послуги та інформують про них клієнта. Крім того, у Клієнтському просторі можна придбати газове обладнання, його встановлення і обслуговування, – розповідає менеджер з питань регіонального розвитку Клієнтського простору 104.ua Алла Леоненко. – Найчастіше до нас звертаються, щоб перенести обладнання, замінити старий котел на новий, адже сучасні котли дозволяють зменшити споживання газу як мінімум на 30-40%. Також замовляють заміну старих, ще радянських, водонагрівальних колонок, абсолютно неефективних і навіть небезпечних. Або ж встановлення двоконтурного котла замість старого котла і водонагрівальної колонки".

У прес службі нагадали, що фіксованої вартості послуг з реконструкції в Україні немає. Вона розраховується згідно з індивідуальним проектом, адже існують різні види реконструкції – від заміни котла за ескізом до перенесення газопроводу.