"Черниговгаз": уровень расчетов за доставку в марте уменьшился на 22%

Иллюстративное фото (УНИАН)

Компания разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты

С началом карантина в Черниговской области на 22% упал уровень расчетов за услуги газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба АО "Черниговгаз".

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры возросла в разы. Работники АО "Черниговгаз" делают все, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение, надеясь на понимание и поддержку потребителей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, АО "Черниговгаз" разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты, чтобы таким образом помочь потребителям пережить карантин. Также введен мораторий на прекращение доставки газа потребителям, которые имеют задолженность за услуги.

"В этих условиях клиенты АО "Черниговгаз" имеют все возможности оплатить счета за доставку во время карантина дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Для потребителей АО "Черниговгаз" экстренно разработан экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически сгенерировать личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 65-64-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики продолжают выезжать и локалізовувати утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты, понижающие и поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям. Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ. Сейчас специалисты АО "Черниговгаз", которые работают дистанционно, ведут активную работу с клиентами компании.

"Черниговгаз" призывает потребителей, которые имеют возможность оплачивать услуги газоснабжения вовремя. Эти средства нужны для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков. Потребители могут оперативно скачать счета для оплаты услуг доставки в Личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-бот", - говорится в сообщении.