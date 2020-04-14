"Чернігівгаз": рівень розрахунків за доставку в березні зменшився на 22%

Ілюстративне фото (УНІАН)

Компанія поділяє позицію про зупинення нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати

З початком карантину у Чернігівській області на 22% впав рівень розрахунків за послуги газопостачання. Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернігівгаз".

"В умовах карантину, коли сім’ї знаходяться вдома і цілодобово користуються газом та іншими комунальними послугами, важливість безвідмовної роботи всієї критичної інфраструктури зросла в рази. Працівники АТ "Чернігівгаз" роблять все, щоб забезпечити безперебійне і безаварійне газопостачання, сподіваючись на розуміння і підтримку споживачів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, АТ "Чернігівгаз" поділяє позицію про зупинення нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати, щоб у такий спосіб допомогти споживачам пережити карантин. Також запроваджено мораторій на припинення доставки газу споживачам, які мають заборгованість за послуги.

"В цих умовах клієнти АТ "Чернігівгаз" мають всі можливості оплатити рахунки за доставку під час карантину дистанційно. Для них працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, а також вайбер-бот. Для споживачів АТ "Чернігівгаз" екстрено розроблено експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично згенерувати особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього достатньо подзвонити зі смартфона до контакт-центру за номером 067 65-64-104 і повідомити оператору номер особового рахунку (він є у квитанції кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що 24 години на добу 7 днів на тиждень газовики продовжують виїжджати та локалізовувати витоки газу, ремонтувати газопроводи, обслуговувати газорегуляторні та шафові регуляторні пункти, які понижають та підтримують необхідний тиск в мережах, а також дистанційно надавати послуги споживачам. Проводиться уся необхідна робота, щоб під час карантину у домівках споживачів був газ. Зараз фахівці АТ "Чернігівгаз", які працюють дистанційно, ведуть активну роботу з клієнтами компанії.

"Чернігівгаз" закликає споживачів, які мають можливість, сплачувати за послуги газопостачання вчасно. Ці кошти потрібні для забезпечення діяльності компанії та оплати праці газовиків. Споживачі оперативно можуть завантажити рахунки для оплати послуг доставки в Особистих кабінетах на сайті 104.ua та у viber-бот", - йдеться у повідомленні.