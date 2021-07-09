"Черниговгаз" за три года инвестировал в развитие сетей почти 60 млн гривен

"Действующий тариф на распределение (доставку) газа не дает оператору ГРМ возможности осуществить полноценный редизайн системы. В том числе и сетей, находящихся в государственной собственности. Компания не может привлечь средства для этого из-за отсутствия источников компенсации. Эти меры позволили бы уменьшить расходы технологического газа, а значит, в конечном итоге - нагрузку на потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что объем инвестиций в газораспределительную систему области ежегодно определяется НКРЭКУ.

"Все средства, определенные в тарифе на распределение, инвестируются в государственные сети в полном объеме под контролем регулятора. Оператор ГРМ выполняет все работы, предусмотренные утвержденным НКРЭКУ планом развития, для безопасной и стабильной работы газораспределительной системы. Сотрудники компании в режиме 24/7 и поддерживают сети в рабочем состоянии, проводят их реконструкцию и ремонт для обеспечения потребителей газом", - говорится в сообщении.

С 2018 до 2020 года "Черниговгаз" осуществил замену 4,3 тысяч устаревших комбинированных домовых регуляторов давления на сумму 9,2 млн гривен, отремонтировал 46 установок защиты газопроводов от электрохимической коррозии. На замену 19 тысяч непригодных бытовых счетчиков газа было направлено 29,8 млн гривен. Также компания заменила 48 устаревших ШГРП на современные и надежные производства Львовского завода RGC Production. Проведен капитальный ремонт 9 ГРП, завершено одно из самых масштабных в стране реконструкций газораспределительных пунктов - главного ГРП Прилук, с общей стоимостью проекта почти 6 млн гривен.

"В этом году "Черниговгаз" инвестирует в развитие газовых сетей области 36,5 млн гривен. Запланирована замена 71 ШГРП и реконструкция 10 ГРП – они обеспечивают газом более 11 тысяч потребителей. Мы проведем капремонт 13 станций электрохимической защиты, которые защищают 12 тысяч км газопроводов, заменим 910 домовых регуляторов давления, 8,4 тысячи счетчиков", - прокомментировал утвержденную на 2021 год инвестпрограмму технический директор АО "Черниговгаз" Сергей Савченко.

По словам пресс-службы, "Черниговгаз" осуществляет инвестиции в газовые сети области за счет средств, которые потребители платят за распределение природного газа.

"Компания призывает рассчитываться за полученные услуги вовремя – от этого зависит выполнение всех запланированных работ. Инвестируя в газораспределительные сети региона, оператор ГРМ обеспечивает стабильное и безаварийное газоснабжение для 357 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.