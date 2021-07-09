"Чернігівгаз" за три роки інвестував у розвиток мереж майже 60 млн гривень

"Діючий тариф на розподіл (доставку) газу не дає оператору ГРМ можливості здійснити повноцінний редизайн системи. У тому числі і мереж, які перебувають у державній власності. Компанія не може залучити кошти для цього через відсутність джерел компенсації. Ці заходи дозволили б зменшити витрати технологічного газу, а значить, у кінцевому результаті - навантаження на споживачів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що обсяг інвестицій у газорозподільну систему області щороку визначається НКРЕКП.

"Усі кошти, визначені в тарифі на розподіл, інвестуються у державні мережі в повному обсязі під контролем нацрегулятора. Оператор ГРМ виконує всі роботи, передбачені затвердженим НКРЕКП планом розвитку, для безпечної та стабільної роботи газорозподільної системи. Працівники компанії в режимі 24/7 підтримують мережі в робочому стані, проводять їх реконструкцію та ремонт для забезпечення споживачів газом", - йдеться у повідомленні.

З 2018 до 2020 року "Чернігівгаз" здійснив заміну 4,3 тисяч застарілих будинкових комбінованих регуляторів тиску на суму 9,2 млн гривень, відремонтував 46 установок захисту газопроводів від електрохімічної корозії. На заміну 19 тисяч непридатних побутових лічильників газу було спрямовано 29,8 млн гривень. Також компанія замінила 48 застарілих ШГРП на сучасні та надійні виробництва Львівського заводу RGC Production. Проведено капітальний ремонт 9 ГРП, завершено одну з наймасштабніших у країні реконструкцій газорозподільних пунктів - головного ГРП Прилук, з загальною вартістю проекту майже 6 млн гривень.

"Цьогоріч "Чернігівгаз" інвестує у розвиток газових мереж області 36,5 млн гривень. Запланована заміна 71 ШГРП та реконструкція 10 ГРП – вони забезпечують газом понад 11 тисяч споживачів. Ми проведемо капремонт 13 станцій електрохімічного захисту, які захищають 12 тисяч км газопроводів, замінимо 910 будинкових регуляторів тиску, 8,4 тисячі лічильників", - прокоментував затверджену на 2021 рік інвестпрограму технічний директор АТ "Чернігівгаз" Сергій Савченко.

За словами прес-служби, "Чернігівгаз" здійснює інвестиції у газові мережі області за рахунок коштів, які споживачі сплачують за розподіл природного газу.

"Компанія закликає розраховуватися за отримані послуги вчасно – від цього залежить виконання усіх запланованих робіт. Інвестуючи у газорозподільні мережі регіону, оператор ГРМ забезпечує стабільне і безаварійне газопостачання для 357 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.