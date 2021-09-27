"Черниговгаз": техобслуживание заказали для 4 тысячи частных домов и 100 многоэтажек

"Владельцы газифицированных квартир Черниговской области активно готовятся к отопительному сезону. Чтобы он прошел стабильно и безопасно, проводят техническое обслуживание внутридомовых газовых систем", - говорится в сообщении.

Закон Украины о ЖКХ предусматривает, что техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в частных и многоквартирных домах осуществляется за счет собственника или совладельцев. Для этого они или управляющий дома должны заключить договор с профильной организацией. В пресс-службе отметили, что "Черниговгаз" имеет 65-летний опыт работы, соответствующие разрешения, лицензии, квалифицированный персонал и необходимое оборудование.

"При техническом обслуживании в многоэтажках чаще всего утечки случаются на резьбовых соединениях и выключающих устройствах - из-за влияния погодных условий и длительное время эксплуатации систем газоснабжения. Обнаружив их, специалисты сразу устраняют", - объясняет мастер отдела технического обслуживания АО "Черниговгаз" Александр Терехов.

В пресс-службе напомнили, что согласно действующему законодательству, техническое обслуживание – это контроль состояния внутренних систем газоснабжения, проверка на загазованность, обнаружения мест утечки газа, очистки, смазки и другие операции по содержанию их в исправном и работоспособном состоянии. По статистике причиной большинства вызовов аварийной газовой службы 104 являются утечки на внутренних сетях, которые вовремя не прошли техническое обслуживание. Такие сети несут потенциальную опасность для жителей

"Учитывая опыт работы в коммунальном хозяйстве, мы понимаем, что в многоэтажном доме есть 2 потенциальные опасности – лифты и газ. При утечке газа может пострадать целый дом, поэтому с прошлого года мы постоянно проводим обслуживание внутридомовых газовых сетей в наших домах. Мы предоставили преимущество "Черниговгазу" как профессионалам, которым можно доверить нашу безопасность, которые и до этого обслуживали дома", - рассказывает управляющий объединением жилищно-строительных кооперативов Чернигова Владимир Прищеп.