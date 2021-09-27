"Чернігівгаз": техобслуговування замовили для 4 тисячі приватних осель та 100 багатоповерхівок

"Власники газифікованих помешкань Чернігівської області активно готуються до опалювального сезону. Щоб він пройшов стабільно та безпечно, проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем", - йдеться у повідомленні.

Закон України про ЖКГ передбачає, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у приватних оселях та багатоквартирних будинках здійснюється за рахунок власника чи співвласників. Для цього вони або управитель будинку мають укласти договір з профільною організацією. У прес-службі зазначили, що "Чернігівгаз" має 65-річний досвід роботи, відповідні дозволи, ліцензії, кваліфікований персонал та необхідне обладнання.

"При технічному обслуговуванні в багатоповерхівках найчастіше витоки трапляються на різьбових з’єднаннях і вимикаючих пристроях - через вплив погодних умов та тривалий час експлуатації систем газопостачання. Виявивши їх, фахівці одразу усувають", - пояснює майстер відділу технічного обслуговування АТ "Чернігівгаз" Олександр Терехов.

У прес-службі нагадали, що згідно з чинним законодавством, технічне обслуговування – це контроль стану внутрішніх систем газопостачання, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення та інші операції з утримання їх у справному та працездатному стані. За статистикою причиною більшості викликів аварійної газової служби 104 є витоки на внутрішніх мережах, які вчасно не пройшли технічне обслуговування. Такі мережі несуть потенційну небезпеку для мешканців

"Враховуючи досвід роботи в комунальному господарстві, ми розуміємо, що в багатоповерховому будинку є 2 потенційні небезпеки – ліфти і газ. При витоку газу може постраждати цілий будинок, тому з минулого року ми постійно проводимо обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у наших будинках. Ми надали перевагу "Чернігівгазу" як професіоналам, яким можна довірити нашу безпеку, які й до цього обслуговували будинки", - розповідає керуючий об’єднанням житлово-будівельних кооперативів Чернігова Володимир Прищеп.